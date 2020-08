पळा...पळा खड्यात पडला; दोन महिन्यांत ३० अपघात !

सारंगखेडा : पळा... पळा... खड्ड्यांत मोटारस्वार पडला. हे उच्चार आता नित्याचे झाले आहेत. शहादा ते सारंगखेडा रस्त्यावरील मॉँ सप्तशृंगी पेट्रोल पंपाजवळील खड्यामुळे दुचाकीस्वारांचा वारंवार अपघात होत असून, बुधवारी (ता. २६) खड्ड्यांमध्ये आदळून दुचाकीस्वार जखमी झाले. यापूर्वी येथे रोज अपघात होत असल्याने येथून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ झाला आहे. दोन महिन्यांत खड्ड्यांमुळे ३० अपघात झाले आहेत. संबंधित बांधकाम विभाग दुर्घटना होण्याची वाट पाहत आहे का, असा प्रश्न वाहनचालकांनी उपस्थित केला आहे. शहाद्याकडून सारंगखेड्याकडे येणाऱ्या वाहनधारकांना रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. त्यांना रस्त्यावरील खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे दुचाकींचे वारंवार अपघात होत आहेत. खड्ड्यांमध्ये आदळून दुचाकीस्वार जखमी होत आहेत. अन्य वाहनांचेही नुकसान होत आहे. अपघातामुळे वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे. रोजच हा त्रास सहन करावा लागत असून, प्रवास करणाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी खड्ड्यांमुळे गंभीर अपघात होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. दुचाकीस्वार जखमी

बुधवारी सकाळी रस्त्यावरील खड्ड्यात दुचाकीस्वाराला अंदाज न आल्याने अपघात झाला. त्याच्या पायाला व हाताला गंभीर दुखापत झाली. संबंधित अपघातग्रस्ताला माँ सप्तश्रृंगी पेट्रोलपंपांवरील कर्मचाऱ्यांनी उचलून रुग्णालयात पोचविले. खड्ड्यांमुळे होत असलेल्या रोजच्या अपघातांमुळे पोलिसही वैतागले आहेत. सारंगखेडा परिसरातील लहान- मोठ्या गावांची बाजारपेठ आहे व परिसरात अनेक गावांमध्ये बससेवा बंद असल्याने सर्वाधिक दुचाकींचा वापर होतो. सारंगखेडा पोलिस ठाण्यातील निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खड्डे बुजविण्याची मागणी केली आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

