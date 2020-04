शासकीय यंत्रणेला दानशूरांच्या मदतीचे हात ! 

शहादा : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महसूल व पालिका प्रशासनासह वैद्यकीय यंत्रणेद्वारे सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अनेकांचा हातभार लागत आहे. शहरातील विविध स्वयंसेवी संस्था- संघटनांसह काहींनी व्यक्तिगत स्तरावर नागरिकांना मास्क दिले. काहींनी सॅनिटायझर, तर काहींकडून जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात येत आहे. एकूणच थैमान घातलेल्या या विषाणूपासून सर्वसामान्यांचा बचाव व्हावा यासाठी गरीब- दीनदुबळ्यांच्या मदतीसाठी अनेक हात सरसावले आहेत. सर्वत्र गर्दीचे निर्बंध लागू असले, तरी सर्वसामान्य जनतेला शिस्त लावताना पोलिसांची मात्र दमछाक होत आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था सर्वसामान्य नागरिकांना मास्क व सॅनिटायझरचा पुरवठा करीत आहेत. त्यातून गरिबांना आजाराविषयीचे संरक्षण किट मिळत आहे. हातावर पोट असलेल्यांची उपासमार होऊ नये, यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था, फाउंडेशनतर्फे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वाटप करण्यात येत आहे. गंगोत्री फाउंडेशनचा पुढाकार

गंगोत्री फाउंडेशन व तालुका एज्युकेशन संस्थेतील कर्मचारी यांच्यातर्फे जीवनावश्यक वस्तूंचे पाच हजार किटचे शहरासह तालुक्यातील गरीब कुटुंबीयांना जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती अभिजित पाटील यांच्या हस्ते तसेच घरोघरी जाऊन वाटप करण्यात आले. गंगोत्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम सभापती अभिजित पाटील, प्रीती पाटील आदींसह कर्मचारी उपस्थित होते.



