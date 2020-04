शहादेकरांवर असेल चार ड्रोनची नजर..विनाकारण रस्त्यांवर फिरणाऱ्यांवर वचक 

शहादा : लॉकडाऊन कालावधीत नियम तोडून विनाकारण शहरात फिरणाऱ्यांवर आता ड्रोन कॅमेराने नजर ठेवणार असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी पुंडलिक सपकाळे यांनी दिली. देशात कोरोनाचे संकट गडद होत चालले आहे. शासनाने लॉकडाऊनचा कालावधीही वाढवला आहे. संचारबंदी दरम्यान विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाच्या मदतीला आता ड्रोन कॅमेरा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वायफळ फिरणाऱ्यांवर अंकुश बसणार आहे. काही नागरिक लॉकडाऊनचे गांभीर्य न घेता बरेच युवक रस्त्यांवर विनाकारण हिंडत असतात. दुचाकी फिरवत असतात, त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी ही गर्दी करतात. हा सारा प्रकार बघता पोलिस प्रशासनातर्फे संपूर्ण शहरात ड्रोन कॅमेराने निगराणी केली जाणार असल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी पुंडलिक सपकाळे यांनी दिली. चार कॅमेरे असणार

पुण्याच्या धर्तीवर शहादा शहरातही ड्रोनच्या कॅमेराने छायाचित्रे घेतली जातील. नंतर विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकूण चार ड्रोन कॅमेरे मागविण्यात आले आहेत. पोलिसांनी त्याबाबत कारवाई देखील सुरू केली आहे. प्रत्येक शहादेकराने पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून कडक पावले उचलली गेली आहेत.



Web Title: marathi news Shahada will have the look of four drones