रस्त्यात खड्डे की खड्यात रस्त्या ? रस्त्यावर वृक्षारोपण करून निषेध 

शिंदखेडा : येथील भगवा चौक ते माळीवाडा नवीन बुराई पूल पर्यंतचा रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून या रस्त्यात खड्डे की खड्यात रस्त्या असा प्रश्न येथील रहिवासी करत आहे.संत सावता युवक संघाच्या वतीने या रस्त्यावरील खड्यात वृक्षारोपण करून निषेध करण्यात आला व रस्ता लवकरात लवकर दुरुत्त करण्याचे निवेदन बांधकाम विभाग अधिकारीना देण्यात आले. दिनांक 25 ऑगस्ट पासून जनांदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. येथील पंचायत समिती चौफुली वरील भगवा चौक ते माळीवाडा नवीन बुराई पूल पर्यंतचा रस्ताची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे मागील वर्षी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचा शिंदखेडा दौरा असल्याने जि प बांधकाम विभागातर्फे या रस्त्याच्या दुरुस्तीस सुरवात करण्यात आली परंतु दौरा रद्द झाल्याने हे काम आहे त्याच स्थितीत अपूर्ण सोडण्यात आले या रस्त्याची दुरावस्था झाली असून ठिकठिकाणी छोटे मोठे खड्डे झाले आहे पावसाचे पाणी या खड्यात साचून डबके व तळ्यांचा स्वरूप या रस्त्याला आले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून पायी चालणे अवघड झाले आहे. संत सावंत युवक संघ महाराष्ट राज्य शाखा शिंदखेडा व शहरातील नागरिक यांनी प्रशासनास रस्त्यात खड्डे की खड्यात रस्त्या? असा सवाल उपस्थित केला आहे व येथील राहिवासींनी संताप व्यक्त करत रस्त्यावरील खड्यात वृक्षरोपन केले. निवेदनात म्हटले आहे की सदर रस्ता दिनांक 24 ऑगस्ट पूर्वी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरती दगडुग्गी करून दुरुस्त केला नाही तर दिनांक 25 ऑगस्ट पासून माळीवाडा, जनता नगर, सावता नगर, रजाक नगर व कॉलनी परिसरातील राहिवस्यानी जनांदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. निवेदनावर प्रा दीपक माळी, संजयकुमार महाजन, विनोद जाधव, केशव माळी, महेंद्र माळी ,सतीश माळी, सुखदेव माळी, सागर माळी,विजय जाधव,राजू माळी यासह आदींच्या सह्या आहेत . संपादन- भूषण श्रीखंडे

