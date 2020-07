अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर दोन दिवसाने आला रिपोर्ट...मग काय सगळ्यांचेच धाबे दणाणले !

शिरपूर : अंत्यसंस्कार पार पडल्यानंतर दोन दिवसांनी मृत वृद्ध कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाल्याने अहिल्यापूर (ता.शिरपूर) गावात मंगळवारी एकच खळबळ माजली. त्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणादले असून मृताच्या संपर्कातील कुटुंबियांसह अंत्ययात्रेत सहभागी लोकांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. अहिल्यापूर येथील 78 वर्षीय वृद्धावर शहरातील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तेथील डॉक्टरला शंका आल्याने त्याने वृद्धाला कोरोना तपासणी करून घेण्यासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले. 11 जुलैला त्याचे नमुने घेण्यात आले. मंगळवारी सायंकाळी त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने आरोग्य विभागाने दाखल करण्यासाठी संबंधितांचा शोध घेतला. मात्र नमुना दिल्याच्या रात्रीच त्या वृद्धाचे निधन झाले व 12 जुलैला त्याच्यावर अंत्यसंस्कारही झाले अशी माहिती मिळाल्याने आरोग्य विभागासकट सर्वांची पाचावर धारण बसली. मृताचे नातलग व अंत्ययात्रेत सहभागी लोकांची माहिती तातडीने गोळा करण्याचे काम सुरू झाले. काय घडले ? : उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्सच्या म्हणण्यानुसार, संबंधीत वृद्ध खाजगी रुग्णालयातील डॉक्टरच्या शिफारशीने तपासणीसाठी आला होता. त्याचे वय लक्षात घेऊन नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल होण्यास सांगण्यात आले. मात्र त्याच्या मुलांनी आम्ही खाजगी रुग्णालयात उपचार घेऊ असे लेखी स्वरूपात प्रशासनाला कळवले. त्यामुळे संबंधिताला जाऊ देण्यात आले. त्यापुढे काय घडले, त्याची माहिती एकत्रित केली जात असून आज प्रशासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे

