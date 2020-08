Breaking पुलावरून वाहन पडले, नेमके कोणते तपास लागेना

शिरपूर : मुंबई- आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर आज पहाटे तापी नदीवरील पुलाचा कठडा तोडून अज्ञात वाहन नदीपात्रात कोसळले. हा अपघात सावळदे (ता. शिरपूर) गावाजवळ घडला. नदीला प्रशासनातर्फे तातडीने शोध मोहीम सुरू करण्यात आले. मुंबई- आग्रा या राष्ट्रीय महामार्गावरील सावळदे येथे तापी नदीवर वाहतुकीसाठी दुपदरी पूल आहे. धुळ्याकडून शिरपूरकडे येणाऱ्या पुलाच्या उजव्या बाजूच्या कठडा तुटल्याचे आज सकाळी निदर्शनास आले. पुलावरून गाडी पडल्‍याचा अंदाज वर्तविला जात असून, कोणते वाहन नदीत पडले हे मात्र अद्याप समजू शकलेले नाही. घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता अवजड वाहन चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कठडा तोडून नदीपात्रात कोसळल्याचा अंदाज आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी सूचित केल्यानंतर महसूल, पोलीस व महामार्ग विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहचले. गाडीचा शोध सुरू

पुलाचा कठड्याचा मोठा भाग तुटल्‍याचे निदर्शनास आल्‍याने मोठे वाहन नदीत पडल्‍याचा अंदाज आहे. यामुळे मोठा कंटेनर किंवा लक्‍झरी पडल्‍याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत असून स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीने शोधकार्य सुरू करण्यात आले आहे. यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या चार घटना या पुलावर घडल्या असून त्यातील दोन वाहनांचा शोध लागू शकला नाही. संपादन : राजेश सोनवणे

