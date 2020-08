वेतनासाठी शिक्षकांची पावसात पायी दिंडी 

सोनगीर : राज्यातील विनाअनुदानित अघोषित व घोषित शाळांना पुढील टप्प्याचे अनुदान मिळण्यासाठी निधीची तरतूद व्हावी, या मागणीसाठी नवयुग क्रांती शिक्षक संघटनेतर्फे औरंगाबाद येथील क्रांती चौकापासून मुंबई येथील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरापर्यंत पायी दिंडी व अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाला शिक्षकांच्या विविध प्रश्नी जाग यावी म्हणून नवयुग क्रांती शिक्षक संघटनेचे गजानन खैरे व शेकडो शिक्षकांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे. त्यांना महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनने पाठिंबा दिला असल्याचे राज्याध्यक्ष शुभांगी पाटील यांनी सांगितले.

रविवारी (ता. ९) शिक्षकांनी धुळ्याहून पावसात पायी निघत आंदोलनात सहभाग घेतला. शिक्षकांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार पगार मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय टीचर्स असोसिएशनच्या कोअर कमिटीत घेण्यात आल्याचे राज्याध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले. खैरे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार

प्रकृती बिघडल्याने नाशिक येथे थांबलेले गजानन खैरे सध्या शासकीय विश्रामगृहात आहेत. सोमवारी (ता.१०) जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ते मार्गस्थ होणार आहेत.

