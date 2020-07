मुदत संपली तरीही... प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास प्लसची नोंदणी अपूर्णच !

तळोदा ः प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या ‘ड’ यादीतील कुटुंबांचे आधार नोंदणी करण्याचे काम १५ जुलैपर्यंत करावयाचे होते. मात्र तळोदा तालुक्यातील सहा हजार ७१७ लाभार्थ्यांची नोंदणी आवास प्लस या संगणक प्रणालीवर अद्याप झाली नाही. त्यात बोरद गावातील एक हजार २२५ लाभार्थ्यांपैकी केवळ एका कुटुंबाची आधार एंट्री झालेली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ‘ड’ यादीतील कुटुंबांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भात आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे जिल्हाध्यक्ष दयानंद चव्हाण यांनी आधार नोंदणी करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक आर्थिक जातीनिहाय जनगणना २०११ मध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राधान्यक्रमाने नागरिकांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाने अ, ब, क, ड या प्रकारच्या याद्या बनविण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार ग्रामसभेने शिफारस केलेल्या यादीतील लाभार्थ्यांची तळोदा तालुक्याची सध्या ‘ड’ यादी तयार करण्यात आली आहे. यात २३ हजार ७३६ लाभार्थी कुटुंबांनी नावनोंदणी केली आहे. ही नोंदणी मोबाईलवर व संगणकीय वेबसाइटद्वारे करण्याची सोय देण्यात आली होती. त्यानुसार २३ हजार ७३५ लाभार्थ्यांनी मोबाईलद्वारे व केवळ एका लाभार्थ्याने संगणकावर वेबसाइटद्वारे नोंदणी केली आहे. या ‘ड’ यादीत लाभार्थ्यांना याअगोदर आवास योजनेच्या कोणताही लाभ मिळालेला नाही, या आधारावर नोंदणी करण्यात येते. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेने सुचविलेल्या नवीन कुटुंबांची यादी संवर्गनिहाय तयार करण्यात आली होती. त्या यादीतील कुटुंबांची नोंदणी झाल्यानंतर कुटुंबातील कुटुंबप्रमुख व कुटुंबातील इतर सदस्यांचे आधार अपडेट करून आवास प्लस या संगणक प्रणालीवर एंट्री केली जात आहे. या यादीतील लाभार्थी कुटुंबांची आधार आधारित एंट्री करण्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत देण्यात आली होती. मात्र १५ जुलैपर्यंत तालुक्यातील १७ हजार १९ लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे व सहा हजार ७१७ लाभार्थ्यांची एंट्री करणे बाकी आहे. संपादन- भूषण श्रीखंडे



