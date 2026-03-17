Jalgaon News : झाडांची कत्तल अन् तलावाची हानी! मेहरूण तलाव वाचवण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी सरसावले

जळगाव: शहराच्या नैसर्गिक वैभावाचे प्रतीक असलेल्या मेहरूण तलावाचे अस्तित्व मानवनिर्मित प्रदूषणाने धोक्यात येत असताना आता या तलावाच्या बांधावरचा रस्ताच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. हा ६ मीटर रुंदीचा कच्चा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केल्यास वाहनांची वर्दळ आणि गोंगाट वाढून ध्वनी व वायुप्रदूषणाची समस्या निर्माण होऊन या परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येणार आहे..जळगाव शहरासाठी नैसर्गिक देणगीच्या रुपात लाभलेल्या मेहरुण तलावामुळे या संपूर्ण परिसरातील जैवविविधता टिकून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती निर्माण होऊन या वसाहतींमधील सांडपाणी तलावात सोडले जात असल्याने तलावातील पाणी प्रदूषित झाले आहे. .या प्रदूषित पाण्यावर जलपर्णीसारख्या घातक वनस्पती वाढत असून, त्यामुळे तलावाचे अस्तित्वच धोक्यात येत आहे. यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त होत असताना 'सकाळ'नेही प्रदूषणाचा मुद्दा उचलून धरत मेहरुण तलावाला प्रदूषणमुक्त करण्यासंबंधी पाठपुरावा सुरू केला असून, त्यावर उपाययोजनाही सुरू झाल्या आहेत..बांधाच्या रस्त्यावर 'नजर'परिसरातील सांडपाणी थेट तलावाच्या पाण्यात मिसळत असल्याने तलावातील पाणी प्रदूषित होत असताना आता या तलावाच्या बांधाच्या रस्त्यावर काही विकासकांची 'नजर' गेली आहे. तलावाच्या काठावरील गणेशघाटापासून पूर्वेकडील मेहरुण गावाकडे या तलावाला बांध घालण्यात आला आहे. .बांधाचे बांधकाम डबरकामातून करण्यात आले असून, बांधाच्या दुतर्फा विविध प्रकारची झाडे आहेत. आणि गणेशघाटापासून तलावाच्या पूर्वेकडील काठापर्यंत बांधावरूनच ६ मीटर रुंदीच्या कच्च्या रस्त्यावरून जावे लागते. या बांधाच्या दक्षिणेला तलाव, तर उत्तरेला शिवाजी उद्यान आहे. बांधावरील रस्ता वाहतुकीसाठी खुला नाही, किंवा वाहतुकीस योग्यही नाही. कारण तो एकतर अरुंद आहे व दुसरे म्हणजे कच्चा आहे..तर वाढेल प्रदूषणमेहरुण गावासह रामेश्वर कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाकडे जाण्यासाठी सध्या शिवाजी उद्यानाला लागून मेहरुणच्या स्मशानभूमीजवळून रस्ता आहे. शहराला वळसा घालून जाणारा रिंगरोड मोहाडी रोड, शिरसोली रोडमार्गे छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाला मिळणार आहे. परंतु, हा रिंगरोड प्रस्तावित असून, त्याला अद्याप बराच कालावधी लागेल. तोपर्यंत शहरातून शिरसोली मार्गावरुन मेहरुण गावात जाण्यासाठी म्हणून तलावाकाठच्या बांधावरील रस्ता वाहतुकीसाठी रुंद व पक्का करण्याचा घाट घातला जात आहे. .सध्या हा रस्ता कच्चा व अरुंद असल्याने वाहतुकीसाठी खुला नाही. त्यामुळे या परिसरात वाहनांची वर्दळ नसते व तलावाकाठचे वातावरण शांत असते. रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला तर वाहनांची वर्दळ वाढून ध्वनी व वायुप्रदूषण वाढेल. परिणामी, तलावातील व परिसरातील जैवविविधता धोक्यात येईल. तलावाच्या परिसरातील शांततेचा भंग होऊन नैसर्गिक शोभाही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे..महासभेत प्रस्ताव शक्यहा रस्ता सार्वजनिक वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी काही विकासकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या महासभेत प्रस्ताव येण्याची शक्यता असून, आताच निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी, विशेषत: प्रभाग क्रमांक १३, १४ व १५ मधील सदस्यांनी अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना हाणून पाडण्याची गरज आहे..सेवानिवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांना पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवास! पण कुठे आणि कसा? परिवहनमंत्र्यांची मोठी घोषणा .बांध पक्का करण्याच्या नावाखाली झाडे तोडून रस्त्याचे बांधकाम!तलावाचे पाणी ज्या बांधामुळे अडविले जाते तो बांध डबराने बांधकाम केलेला कच्चा बांध आहे. बांधावर दुतर्फा मोठी झाडे आहेत. झाडांमुळे बांध मजबूत स्थितीत असून, त्याला अद्याप काहीही झालेले नाही. मात्र, बांध पक्का करण्याच्या नावाखाली झाडे तोडली जातील व रस्त्याचे डांबरीकरण किंवा कॉंक्रिटीकरण करण्याचा काहींचा 'डाव' असल्याचे सांगितले जात आहे.