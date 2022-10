By

सोनगीर : दापुरा (ता. धुळे) येथील दूध सर्वात महाग झाले असून, उदय दूध उत्पादक संस्थेचे दूध लिलावात ८४ रुपये लिटर दराने बोली लावली. मालपूरच्या मधुरम डेअरी फार्म या एका दुग्ध संकलनालयाने हा भाव देऊ केला. रविवारी (ता. ९) दुपारी हा लिलाव झाला. (milk of dapura gets highest price in auction dhule news)

दरम्यान दापुरा येथून सोनगीरला मोठ्या प्रमाणात दूध पुरवठा होतो. तो ८४ रुपये दराने दूध व्यापाऱ्यांना मिळेल. ते सर्व सामान्य ग्राहकांना ८४ रुपये लिटरपेक्षा अधिक भावाने दूध विकले जाणार आहे. दापुरा येथील दूध अगदी शुद्ध असते.

येथील दुधाला जिल्ह्यातून सर्वाधिक मागणी असते. प्रत्येक कुटुंब दूध उत्पादक शेतकरी कुटुंब आहे. भरपूर हिरवा चारा व पुरेशी उत्कृष्ट ढेपचे खाद्य व म्हैस पालनाचे वेगळे तंत्र यामुळे दूध उत्तम मिळते असे दूध उत्पादक शेतकरी पंकज पाटील यांनी सांगितले.

दापुरा येथे दूध उत्पादक मोठ्या प्रमाणात आहेत. सकाळी व सायंकाळी प्रत्येकी १२०० लिटर दूध निघते. दोन्ही वेळा प्रत्येकी सुमारे ३०० लिटर दूध सोनगीर व परिसरात विकले जाते. उर्वरित प्रत्येकी ९०० लिटर दूध लिलावात ८४ रुपये लिटर दराने विकले गेले.

