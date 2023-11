धुळे : दोंडाईचा-शिंदखेडा मतदारसंघातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासकामांसाठी माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल यांच्या प्रयत्नातून एक कोटीचा निधी मंजूर झाला.

याबाबत शासन निर्णय प्राप्त झाला आहे. त्यात २५ लाखांचा निधी दोंडाईचा शहरासाठी, तर ७५ लाखांचा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी खर्च होईल. (Minority Development Scheme One crore fund in Shindkheda Constituency Follow up of MLA Rawal dhule)

अल्पसंख्याकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे शिंदखेडा तालुक्यातील विविध गावांना अल्पसंख्याक विकास निधीतून विकासकामे करण्यासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार रावल यांनी केली.

त्यानुसार दोंडाईचा येथे दादावाडी जैन तीर्थस्थळाजवळील रस्ता काँक्रिटीकरण करणे या कामासाठी २५ लाख रुपये, वर्षी येथे अल्पसंख्याक वस्तीत सभागृह बांधकाम करण्यासाठी १५ लाख, बेटावद येथे मंगलचंद जैन यांच्या घरापासून ते महावीर जैन यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी १५ लाख,

बाभुळदे येथे अल्पसंख्याक वस्तीत पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी दहा लाख, निमगूळ येथे अल्पसंख्याक वस्तीत मूलभूत सुविधा करण्यासाठी दहा लाख, विरदेल येथे अल्पसंख्याक कब्रस्तानला कंपाउंड करण्यासाठी पंधरा लाख, तसेच वालखेडा येथे अल्पसंख्याक वस्तीत रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी दहा लाख असा एक कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. मतदारसंघातील अल्पसंख्याक बांधवांनी आमदार रावल यांचे आभार मानले.