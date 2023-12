Dhule News : सिंचन विहीर योजनेतून वगळलेल्या गावांनाही लाभ : आमदार कुणाल पाटील

Dhule News : महाराष्ट्र ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ आता धुळे तालुक्यातील सर्वच गावांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

भूजल पातळीच्या कमतरतेअभावी वगळण्यात आलेल्या गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करून संबंधित गावांना लाभ मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेला सूचना दिली. त्यानुसार लाभ दिला जाईल, असे आमदार कुणाल पाटील यांनी संगितले.(MLA Kunal Patil statement of Villages excluded from irrigation well scheme will also benefit )