Jalgaon News : जळगाव बसस्थानकावर स्मार्ट कार्डचा बोजवारा! पहाटेपासून रांगेत उभे राहूनही प्रवाशांना रिकाम्या हाती परतावे लागले

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सवलतीचा प्रवास करणाऱ्यांना आता स्मार्टकार्ड काढणे अनिवार्य केले आहे. यानुसार कार्ड काढण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष जळगाव बसस्थानकावर सकाळपासून पोहोचले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि अपुरी व्यवस्था यामुळे आलेल्या सर्वांनाच नोंदणी न करताच निराश होऊन परत जावे लागले आहे. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात होता..राज्य परिवहन महामंडळाने महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी यांच्यासह काहींना बस प्रवासात सवलत दिली जात असते. मात्र महामंडळाने स्मार्ट कार्ड काढणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी राज्यात इरिक्स या कंपनीला काम देण्यात आले असून, १९९ रुपयांत कार्ड तयार केले जात आहे. याची सुरवात झाली असून, जळगाव आगार बसस्थानकात कार्ड काढण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. यासाठी सवलतदार प्रवाशांना आधार कार्डद्वारे प्रथम नोंदणी करावी लागत असून, त्यांना बसस्थानकावर प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते..पहाटेपासूनच नागरिकांच्या रांगास्मार्ट काढण्यासाठी लवकर नंबर लागावा, यासाठी सकाळपासूनच नागरिक रांगेत लागत आहेत. त्यानुसार जळगाव बसस्थानकावर महिला व ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी रांग लावली होती. अनेकजण दूरवरून प्रवास करत येत वेळ आणि पैसे खर्च करून आले होते. परंतु, कार्डासाठी नोंदणीच झाली नसल्याची खंत व्यक्त केली..एकही नोंदणी न करता केंद्र बंदकेंद्रावर संगणक प्रणाली बंद पडणे, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये अडथळे, तसेच कर्मचाऱ्यांची कमतरता या कारणांमुळे प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. हीच समस्या आज निर्माण झाली. पहाटेपासून रांगेत उभ्या असलेल्या नागरिकांना नोंदणी करण्यासाठी प्रतीक्षा होती. सकाळी दहा ते पाच या वेळेत सदरचे काम चालत असते. परंतु, आज सकाळी हे कर्मचारी टेबलावर आल्यानंतर सर्व्हर डाऊन असल्याने कामालाच सुरवात झाली नाही. यामुळे आज एकही नोंदणी न करता केंद्र बंद केले गेले..नागरिकांमध्ये संतापपहाटेपासून रांगेत उभे राहिल्यानंतर देखील नोंदणी होऊ शकली नाही. आलेल्या नागरिकांना आता शुक्रवारी येण्याचे सांगण्यात आले. यामुळे नागरिकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, प्रशासनाने योग्य नियोजन करून सेवा सुरळीत सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. आम्ही सकाळपासून रांगेत उभे आहोत, पण शेवटी काहीच काम झाले नाही, अशा संतप्त भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या..सर्व्हर डाउन असल्याने आज स्मार्ट कार्ड नोंदणीसाठीच्या कामालाच सुरवात झाली नाही. यामुळे नागरिकांना परत जावे लागले आहे. हे कार्ड काढण्यासाठी अद्याप अंतिम तारीख जाहीर नसल्याने स्मार्ट कार्ड काढता येणार आहे.- संदीप पाटील, आगार व्यवस्थापक, जळगाव आगार..नागरिक काय म्हणतात...स्मार्ड कार्ड काढण्यासाठी पहाटे चारपासून नंबर लावला. स्पेशल रिक्षा करून येत रिक्षा चालकाना दीडशे रूपये दिले. मला दम्याचा त्रास असताना सवलतीचे स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी येथे लागले. यानंतर देखील केंद्रावर काम न झाल्याने परत जावे लागत आहे.- मधुकर सोनार, रामेश्वर काॅलनीआमच्या गावाकडच्या गाड्या बंद आहे. सकाळी सहाच्या गाडीने जळगावला आली. मला चालता येत नाही. माझ्याकडे जुने कार्ड आहे. पन्नास रूपये देऊन कार्ड काढले आहे. परंतु ते आता चालणार नसल्याने आता नवीन कार्ड काढायचे आहे. यासाठी येथे आली होती.- कमलाबाई सपकाळे, धामणगाव.स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. गर्दी जास्त होत असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी नोंदणीसाठीचे टेबल वाढवून द्या किंवा सायबर कॅफेवर काम द्या. कामाची वेळ ९ ते साडेपाचपर्यंत आहे पण उशिरा उघडतात व वेळेवर बंद करत असतात.- सुरेश पाटील, कल्याणीनगरनवीन स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी पहाटे सहापासून आली आहे. जुने कार्ड असूनसुद्धा नवीन कार्ड काढायला सांगत आहे. नागरिकांना याचा त्रास होत आहे. येथे आल्यानंतर देखील काम न झाल्याने परत जावे लागत आहे. आता पैसे खर्च करत परत यावे लागेल.- लताबाई पाटील, कडगाव.