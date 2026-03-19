उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव बसस्थानकावर स्मार्ट कार्डचा बोजवारा! पहाटेपासून रांगेत उभे राहूनही प्रवाशांना रिकाम्या हाती परतावे लागले

MSRTC Smart Card Registration Faces Technical Glitch in Jalgaon
Jalgaon bus stand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सवलतीचा प्रवास करणाऱ्यांना आता स्मार्टकार्ड काढणे अनिवार्य केले आहे. यानुसार कार्ड काढण्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष जळगाव बसस्‍थानकावर सकाळपासून पोहोचले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि अपुरी व्यवस्था यामुळे आलेल्‍या सर्वांनाच नोंदणी न करताच निराश होऊन परत जावे लागले आहे. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्‍यक्‍त केला जात होता.

Related Stories

No stories found.