Dhule Municipality News : निकृष्ट काम खपवणार नाही; थेट तक्रार करा!

Dhule Municipality News : शहराच्या देवपूर भागातील माजी महापौरांच्या घरासमोरील काँक्रिट रस्त्यावर डांबराचा लेप चढवून निकृष्ट काम झाकण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेऊन ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निकृष्ट कामे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाहीत. (Municipal Commissioner statement Inferior work will not be tolerated dhule news)