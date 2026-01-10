उत्तर महाराष्ट्र

Municipal Election : प्रभाग १० चे वेगळेपण! रिंगणात एकही अपक्ष नाही; प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला

Ward No. 10 Emerges as High-Stakes Political Battleground : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक १० मध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व प्रमुख पक्षांचे उमेदवार प्रचारात सक्रिय असून, अपक्ष उमेदवार नसल्याने लढत अत्यंत प्रतिष्ठेची ठरली आहे.
रमाकांत घोडराज
महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक १० मध्ये यंदाचे चित्र अत्यंत वेगळे आणि चुरशीचे पाहायला मिळत आहे. या प्रभागाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रिंगणात एकही अपक्ष उमेदवार नाही. सर्व १३ उमेदवार हे प्रमुख राजकीय पक्षांचे असल्याने त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सिंधी आणि बहावलपुरी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या या भागात राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करताना नेत्यांची दमछाक होताना दिसत आहे.

