Municipal Election : प्रभाग १० चे वेगळेपण! रिंगणात एकही अपक्ष नाही; प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला

महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग क्रमांक १० मध्ये यंदाचे चित्र अत्यंत वेगळे आणि चुरशीचे पाहायला मिळत आहे. या प्रभागाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रिंगणात एकही अपक्ष उमेदवार नाही. सर्व १३ उमेदवार हे प्रमुख राजकीय पक्षांचे असल्याने त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सिंधी आणि बहावलपुरी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या या भागात राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव करताना नेत्यांची दमछाक होताना दिसत आहे. .राजकीय कोंडीमहायुतीमधील भाजप स्वबळावरलढत असताना, युतीमधील अन्य घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही येथे स्वतंत्र उमेदवार मैदानात उतरवलेआहेत. विशेष म्हणजे, बहावलपुरी समाजाचा उमेदवार देत सिंधीबहुल प्रभाग असूनही भाजपनेया समाजाला उमेदवारी नाकारली आहे, तरराष्ट्रवादी काँग्रेसने सिंधी उमेदवार देऊन भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.शिवसेनेच्या वतीने महानगरप्रमुख संजय.वाल्हे यांच्या पत्नी नशीब अजमावत आहेत. प्रामुख्याने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच ही लढत असली, तरी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनी चुरस वाढवली आहे..प्रभागातील समस्यासिंधी समाज, बहावलपुरी समाजबहुल कुमारनगर प्रभागाचा विस्तार कुमारनगर, मोगलाई, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर ते साक्री रोडपर्यंत आहे. प्रभागात नियमित पाणीपुरवठ्याची समस्या मोठी मानली जाते. शहराच्या इतर भागात दोन दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा दावा केला जातो. प्रभाग दहामध्ये मात्र सहाव्या दिवशी पाणी येते अशा तक्रारी आहेत. याशिवाय अस्वच्छता, कचरा संकलन, बंद पथदीप, रस्ते, गटारी या मूलभूत समस्याही पूर्णपणे सुटलेल्या नाहीत अशा तक्रारी कायम आहेत. प्रभागासाठी दलित वस्ती योजनेचा निधी असताना समस्या कशा, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो..प्रभागातील चुरशीच्या लढती अशा'अ' (अनुसूचित जाती) गटामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी नगरसेवक अनिल दामोदर, भाजपतर्फे स्थायी समितीचे माजी सभापती सुनील बैसाणे, काँग्रेसचे मधुकर मरसाळे, शिवसेनेचे आनंद लोंढे व वंचित बहुजन आघाडीतर्फे सुरेश लोंढे यांच्यात लढत आहे..'ब' (नामाप्र महिला) गटामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संगीता देशमुख, भाजपच्या प्रतिभा पाटील, शिवसेनेच्या सविता वाल्हे यांच्यात तिरंगी लढत आहे. 'क' (सर्वसाधारण महिला) गटामध्ये भाजपतर्फे स्थायी समितीच्या माजी सभापती किरण कुलेवार, शिवसेनेतर्फे सुरेखा गवळी व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सीमा मकडेजा यांच्यात तिरंगी लढत आहे. 'ड' (सर्वसाधारण) गटामध्ये भाजपतर्फे ललित अरुजा व राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे विकास घुगरे यांच्यात थेट सामना आहे..Priyanka Damle: बदलापूरच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रियांका दामले बिनविरोध; शिवसेना शिंदे गट विरोधकाची भूमिका बजावणार.एका नजरेतून.....प्रभाग-१०मतदार २१,७१४पुरुष ११,०११महिला १०,७०२इतर ०१रिंगणात कोण- कोण?महिला ६, पुरुष ७एक माजी नगरसेवकस्थायी समितीचे दोन माजी सभापतीशिवसेनेत प्रवेशानंतर आनंद लोंढे रणांगणात.प्रभागात समाजनिहाय प्राबल्यसिंधी समाज मतदार ४,१००बहावलपुरी समाज ३,५००मुस्लिम समाज ४,०५३गवळी समाज ९००मराठा- पाटील समाज ५००अनुसूचित जमाती ५०१अनुसूचित जाती मतदार २,३९२अन्य विविध समाजघटकांचे मतदार.