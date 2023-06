Dhule News : महिनाभरात नालेसफाईचे 60 टक्के काम; धुळे शहरातील स्थिती

Dhule News : महापालिकेतर्फे शहरातील नालेसफाईचे काम अद्यापही सुरू आहे. आत्तापर्यंत साधारण ५०-६० टक्के नालेसफाईचे काम झाल्याचा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला.

येत्या आठ-दहा दिवसात १०० टक्के नालेसफाई होईल असा विश्‍वासही अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. महिनाभरापासून नालेसफाईचे काम सुरू आहे. (Municipal officials claimed that 60 percent of drain cleaning work has been completed dhule news)

मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे धुळे शहरात पूरस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतर्फे यंदा प्राधान्याने नालेसफाईचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी २४ लाख रुपये खर्चाची निविदा काढली गेली.

निविदाप्रक्रियेअंती ठेकेदारामार्फत नालेसफाईचे काम सुरू आहे. याशिवाय महापालिकेच्या एकमेव जेसीबीद्वारेही काम करण्यात येत आहे. ठेकेदारामार्फत दोन जेसीबी व एक पोकलेन मशिनद्वारे नालेसफाईचे काम करण्यात येत आहे.

काही नाले पूर्ण, काही अपूर्ण

शहरातील नालेसफाईचे काम महापालिकेकडून ३ मेस सुरू करण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेपूर्वी हे काम महापालिकेने सुरू केले होते. गेल्या महिनाभरात विविध नाल्यांची साफसफाई सुरू आहे. या महिनाभराच्या काळात नालेसफाईचे काम सुमारे ५० ते ६० टक्के पूर्ण झाल्याचे मुख्य स्वच्छता निरीक्षक लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले. आत्तापर्यंत सुशी नाल्याचे काम पूर्णत्वाकडे आहे.

साधारण एक किलोमीटर काम तेवढे बाकी आहे. तसेच जीटीपी परिसर, विकास कॉलनी, मध्यवर्ती नाल्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. विद्यावर्धिनी महाविद्यालय ते सिंचन भवन या भागातही नालेसफाई झाली आहे.

हमाल-मापाडी भागातील नाला, मोतीनाल्याचे काम ५० टक्के झाले आहे. दरम्यान, मोहाडी उपनगर व हद्दवाढ भागातील नालेसफाईचे काम बाकी आहे. येत्या आठ-दहा दिवसात नालेसफाईची कामे पूर्ण होतील असा विश्‍वासही श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला.

पावसाळ्यात दिलासा मिळो

मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेतर्फे यंदा नालेसफाईचे काम प्राधान्याने लवकर सुरू केले आहे. नालेसफाईच्या या कामाकडे खुद्द मनपा आयुक्त देवीदास टेकाळे यांचे विशेष लक्ष आहे. नालेसफाईसह नाल्यातील, नाला काठावरील अतिक्रमण निर्मूलनाची कार्यवाही मनपाकडून सुरू आहे. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात नाल्यांमुळे शहरात पाणी तुंबणार, वसाहतींमध्ये पाणी शिरणार नाही अशी अपेक्षा आहे.