Nandgaon News : नांदगावच्या स्मशानभूमीत 'सकाळ'च्या वृत्ताची दखल, मोबाईलच्या उजेडातून अखेर मुक्ती

Cremation in Mobile Light Sparks Outcry in Nandgaon : नांदगाव अमरधाम स्मशानभूमीत मोबाईलच्या उजेडात अंत्यविधी झाल्यानंतर नगरपालिका व पोलिस प्रशासनाने पथदीप व सीसीटीव्ही दुरुस्त करून सुरक्षा वाढवली.
Nandgaon crematorium
Nandgaon crematoriumsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदगाव: स्मशानभूमीत मोबाईलच्या बॅटरीच्या उजेडात अंत्यविधी; हे ‘सकाळ’मध्ये ठळक वृत्त प्रसिद्ध झाले. वृत्त प्रसिद्ध होताच, मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव, कर निरीक्षक राहुल कुटे यांनी दखल घेत उपाययोजनांना चालना दिली. बंद पडलेले पथदीप व पूर्ववत सुरु करण्यात येऊन स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या पथदिपांची दुरुस्ती करण्यात आली. ज्या ठिकाणी वारंवार चोऱ्या होतात त्याठिकाणी सीसीटीव्ही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले.

