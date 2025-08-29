Nandgaon News : नांदगावच्या स्मशानभूमीत 'सकाळ'च्या वृत्ताची दखल, मोबाईलच्या उजेडातून अखेर मुक्ती

नांदगाव: स्मशानभूमीत मोबाईलच्या बॅटरीच्या उजेडात अंत्यविधी; हे ‘सकाळ’मध्ये ठळक वृत्त प्रसिद्ध झाले. वृत्त प्रसिद्ध होताच, मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव, कर निरीक्षक राहुल कुटे यांनी दखल घेत उपाययोजनांना चालना दिली. बंद पडलेले पथदीप व पूर्ववत सुरु करण्यात येऊन स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या पथदिपांची दुरुस्ती करण्यात आली. ज्या ठिकाणी वारंवार चोऱ्या होतात त्याठिकाणी सीसीटीव्ही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले..मरणासन्न अवस्था आलेल्या येथील मुख्य स्मशानभूमीत आज पालिकेतर्फे तातडीने पथदीप बसविण्यात आले. दरम्यान स्मशानभूमीत चोऱ्या करणाऱ्या समाज कंटकाविरोधात पालिकेतर्फे मुख्याधिकारी श्यामकांत जाधव यांनी याबाबत पोलिस निरीक्षक दिगंबर भदाणे यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करीत रात्री अपरात्री स्मशानभूमीच्या परिसरात होणाऱ्या वाढत्या चोऱ्या व गैरकृत्ये थांबविण्यासाठी गस्त वाढविण्याची मागणी पोलिसांकडे केली..चोऱ्या वाढल्या बुधवारी वीज वितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्य वाहिनीवर तांत्रिक बिघाडांतर दुरुस्तीचे काम केले. दुरुस्ती काळात स्मशानभूमी मधील लाईट बंद राहिला. रात्री उशिरा या ठिकाणी अंत्ययात्रेला आलेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. बॅटरीच्या उजेडात अंत्यविधी उरकावा लागला होता. शाकांबरी नदीपात्रात असलेल्या मुख्य एकमेव असे अमरधाम ही मुख्य स्मशानभूमी आहे. .स्मशानभूमीत केवळ अंत्यसंस्कार, रक्षा विर्सजन, दशक्रिया आदी विधीला नागरिकांची गर्दी असते. अन्य वेळी निर्मनुष्य असलेल्या परिसरात चोरट्यांचा वावर वाढला आहे. स्मशानभूमीत चोऱ्यासह गैरकृत्ये वाढली आहेत. चोरट्यांनी येथील स्मशानभूमीत असलेल्या दहन जागेवरचे लोखंडी स्टॅन्ड च चोरून नेल्याचे प्रकार यापूर्वी वेळोवेळी उघडकीस आले आहेत..Devendra Fadnavis : आदिवासी विकास विभागातील भरतीवरून वाद; 'बिऱ्हाड' आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार .आमदार सुहास कांदे यांच्यातर्फे स्मशानभूमीत बसविण्यात सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या हायमास्ट देखील चोरीला गेला होता. यापूर्वी देखील रात्रीच्या वेळी मोबाईलच्या बॅटरीच्या उजेडात अनेकदा अंत्यविधीची प्रसंग उद्भवले आहेत अनेकदा चक्क दहनासाठी असलेले लोखंडी स्टॅन्ड चोरीला गेल्याने मृतदेह ठेवण्यासाठी स्टॅण्ड नसल्याने मृतदेह दहन करताना रचलेले सरण कोसळल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. यासर्व प्रकारावर पायबंद घालण्यासाठी मुख्यधिकारी श्यामकांत जाधव यांनी पोलिसात लेखी तक्रार करीत गस्त वाढविण्याची मागणी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.