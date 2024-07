Chief District and Sessions Judge while honoring the party who compromised in the Lok Adalat held in the District Court. Ashutosh Karmarkar, esakal

उत्तर महाराष्ट्र Nandurbar News : 6 कोटी 28 लाखांची लोकअदालतीत वसुली! विविध विभागांच्या थकबाकीची 1665 प्रकरणे निकाली Nandurbar News : लोकन्यायालयात नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रलंबित व दाखलपूर्व दोन्ही मिळून संपूर्ण जिल्ह्यातून एक हजार ६६५ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली असून, या प्रकरणांतून सहा कोटी २८ लाख २४ हजार ५८९ रुपयांची तडजोड करण्यात आली.