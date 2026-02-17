Nandurbar Crime : नंदुरबार हादरले! शेतमोजणीच्या वादातून चुलत भावाकडून ज्येष्ठाची हत्या; अक्कलकुवा तालुक्यातील संतापजनक घटना

नंदुरबार: शेतमोजणीच्या वादातून चुलत भावांमध्ये वाद झाला. छातीवर दगड टाकून ज्येष्ठ नागरिकावर हल्ला करण्यात आला. यात गंभीर जखमी झालेल्या ज्येष्ठाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. खोडी (साखलपाडा, ता. अक्कलकुवा) येथे ही घटना घडली. या प्रकरणी मोलगी पोलिस ठाण्यात चार संशयितांवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दोघांना अटक केली, तर मुख्य संशयित हिरालाल फरारी असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..खोडी येथील सिपा हुरजी वसावे यांच्या शेतात वनपट्टा जमिनीची मोजणीसाठी हिरालाल वसावे, वीरजी वसावे, संपत वसावे व अन्य एक, असे चौघे आले होते. ही माहिती मिळताच सिपा वसावे आणि त्यांचा मुलगा फुलसिंग शेतात पोहोचले. त्यांनी ‘शेती आमची आहे. तुम्ही निघा,’ असे सांगितल्याने त्यांच्यात वाद झाला. .Navi Mumbai Crime : सावधान ! नवी मुंबईत भीक मागणाऱ्या टोळीचा हनी ट्रॅप, भर रस्त्यात 'असं' शोधल जातं सावज, आतापर्यंत अनेकांना लुटले.हिरालाल वसावे व वीरजी वसावे यांनी रागाच्या भरात मोठा दगड उचलून सिपा वसावे यांच्या छातीवर मारला. दुखापत झाल्याने मुलगा फुलसिंग यांनी तत्काळ मोलगी रुग्णालयात त्यांना दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.