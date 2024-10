Nandurbar Vidhan Sabha Election 2024: इच्छुकांना लागली पक्षीय जागा वाटाघाटीची प्रतिक्षा; चारही मतदारसंघात इच्छुकांची भाऊगर्दी

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यात विधानसभा मतदार संघ चार आहेत. चारही मतदार संघात आता प्रत्येक पक्षातर्फे उमेदवार देण्याची चर्चा आहे. मात्र राज्यात महाविकास आघाडी आणि महायुतीत समोरासमोर निवडणूक रंगणार आहे.त्यामुळे महाविकास आघाडीत कोणत्या पक्षाला कोणता मतदार संघ सुटेल व महायुतीत कोणाला कोणता मतदार मिळणार ,याबाबत शाशंकता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक पक्षाने आपल्या स्तरावर मतदार संघाची मागणी वरिष्ठांकडे केली आहे. (Negotiations for party seats in all four constituencies aspiring )