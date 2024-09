Nandurbar News : मोड शिवारात बेपत्ता मुलीचा मृतदेह; संशयित 24 तासांत गजाआड

बोरद : खरवड (ता. तळोदा) येथून बेपत्ता झालेल्या मुलीचा मृतदेह मोड शिवारातील केळीच्या बागेत आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मुलीच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय हे विच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, पोलिसांनी संशयितास २४ तासांत गजाआड केले. संशयितास कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी पोलिस ठाण्यात जमाव जमला होता. तेरावर्षीय अल्पवयीन मुलीला पळून नेल्याची तक्रार तिच्या पालकांनी बुधवारी (ता. ११) तळोदा पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. (body of missing girl in mode area is suspected to be found within 24 hours )