Nandurbar Vidhan Sabha Election: चारही जागा वाट्याला येऊनही काँग्रेसवर पक्षांतर्गत रोष; मतदारसंघात बाहेरील उमेदवारांना तिकीट

नंदुरबार : विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील जागावाटपाच्या चढाओढीत नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही जागा आपल्याकडेच राखण्यात कॉंग्रेसला यश मिळाले असले, तरी दोन मतदारसंघातील उमेदवारीचा टिळा पक्षबाह्य उमेदवारांच्या माथी लावल्याने पक्षांतर्गत इच्छुकांच्या रोषाचा सामना करण्याची वेळ काँग्रेसवर आलेली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात नंदुरबार, शहादा-तळोदा, अक्कलकुवा-अक्राणी व नवापूर या चार मतदारसंघांचा अंतर्भाव आहे. (Despite winning four seats party fury against Congress has given tickets to outside candidates in constituency )