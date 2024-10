Nandurbar Vidhan Sabha Election: महायुती अन् महाविकास आघाडीच्या तिढ्यात अडकल्या विधानसभेच्या जागा; जिल्ह्यातील चारही मतदारसंघाचा समावेश

नंदुरबार : लोकसभेच्या निवडणुकीसारखेच भाजपने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार घोषित करण्यात आघाडी घेतली आहे. पहिली यादी जाहिर करून उमेदवारांना कामाला लावले आहे. भाजपने नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जागांवर विद्यमान आमदारांची उमेदवारी घोषित करून आघाडी घेतली आहे. मात्र, त्यांचा महायुतीच्याही दोन जागांवर अद्याप शिक्कामोर्तब बाकी आहे. तसेच, महाविकास आघाडीचा तिढा अद्यापही सुटेना, असे चित्र आहे. या महाविकास आघाडीच्या तिढ्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अडकले आहेत. ( four constituencies of Legislative Assembly seats in district tussle of Mahayuti and Mahavikas Aghadi )