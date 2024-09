Nandurbar Ganesh Utsav : जिल्हाभर बाप्पाचे जल्लोषात स्वागत; सार्वजनिक, खासगी मंडळांसह हजारावर गणेश मूर्तींची स्थापना

Devotees participating in the Mahaarti after the installation of Mana Dada Ganapati. esakal

Nandurbar Ganesh Utsav : अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा असलेल्या गणरायाचे आज (ता. ७) उत्साहाच्या वातावरणात आगमन झाले. सार्वजनिक गणेश मंडळांसह अनेक घरगुती गणेश मूर्तींची मोठ्या भक्तीभावाने व श्रद्धेने विधिपूर्वक स्थापना करण्यात आली. ढोलताशांच्या गजरात गुलालाची उधळण करीत गणेशमूर्ती मंडळाच्या ठिकाणी नेण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत आठशेवर मूर्ती स्थापनेची नोंद झाली असली तरी खासगी गणपतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. (Installation of Ganesha idols at Hazara with public and private circles )