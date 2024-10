Nandurbar Crime : नंदुरबारला सव्वा लाखांचा गांजा, गुटखा जप्त; विक्रेत्यांवर पोलिसांची वक्रदृष्टी

नंदुरबार : नंदुरबार शहरातील कंजरवाडा परिसरात गांजाविक्री करताना एकावर कारवाई करण्यात आली. तर अंकलेश्‍वर-बऱ्हाणपूर मार्गावर वाण्याविहीर गावाजवळ गुटखा घेऊन जाणाऱ्या वाहनावर कारवाई करून पोलिसांनी एक लाख २८ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. त्यामुळे अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे. मंगळवारी (ता. २२) शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कंजरवाडा परिसरात एकजण बेकायदेशीररित्या गांजा विक्री करीत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली. (million of ganja Gutkha seized from city police biased towards sellers )