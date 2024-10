Nandurbar Vidhan Sabha Election: गावित परिवारातील चौघे निवडणूक रिंगणात; मंत्री डॉ. विजयकुमार गावितांसह डॉ. हीना गावित व दोन्ही बंधूंनी केले अर्ज दाखल

नंदुरबार : नंदुरबार जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील चार जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने तो राज्यात एक उच्चांकच झाला आहे. जिल्ह्यातील चार विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. यात नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघामध्ये डॉ. गावित आमदार आहेत. त्यांच्या कन्या डॉ. हीना गावित खासदार होत्या, मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. ( Minister Dr Gavit family four in election arena Vijaykumar Gavit along with Dr Heena Gavit and both brothers filed applications )