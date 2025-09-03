Jalgaon Girna Dam : गिरणा धरण ९४% भरले; जळगावकरांना दिलासा, लवकरच ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता

जळगाव: जिल्ह्यातील काही भागात, नाशिक जिल्ह्यात गिरणा नदी व पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस होत आहे. यामुळे गिरणा प्रकल्पात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असून, प्रकल्प लवकरच ओव्हरफ्लो होण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पांपैकी सहा प्रकल्प पूर्ण भरले असून, बोरी प्रकल्प ९० टक्के भरला आहे. बोरी प्रकल्पातून रात्री दहाला ९०३ क्यूसेक विसर्ग सोडला आहे, असे गिरणा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील यांनी सांगितले. गिरणा व बोरी नदीकाठच्या नागरिकांना सावधतेचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे..जळगाव जिल्ह्यात सलग दहा ते बारा दिवसांपासून पावसाने दमदार हजेरी लावली. या पावसामुळे जिल्ह्यातील १४ प्रकल्पांपैकी ६ मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वांत मोठे गिरणा, हतनूर आणि वाघूरपैकी गिरणा ९४ टक्के, तर वाघूर ८१ व मध्यम प्रकल्पांपैकी बोरी प्रकल्पात ९० टक्के जलसाठा झाला आहे. .नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या गिरणा प्रकल्पासह नाशिक जिल्ह्यातील चणकापूर, अर्जुनसागर, ठेंगोडा बंधारा, हरणबारी, नागासाक्या, केळझर आणि माणिकपुंज या सातपैकी पाच मध्यम प्रकल्प पूर्ण भरले आहेत. या प्रकल्पातून होत असलेल्या तीन हजार ८४३ क्यूसेक विसर्गामुळे प्रकल्पात ५.७६ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची आवक झाली आहे. प्रकल्पाची जलपातळी ९४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. हतनूर प्रकल्पात ४४.१६ टक्के साठा आहे. गेल्या २४ तासांत ९३.१६ दशलक्ष घनमीटर अर्थात ३.२९ टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. हतनूर धरणाचे सहा दरवाजे पूर्ण क्षमतेने उघडून ३७ हजार २७४ क्यूसेक विसर्ग केला जात आहे..सरासरी २३८ मिलिमीटर पावसाची नोंदजिल्ह्यात मान्सूनच्या तिसऱ्या टप्प्यात बहुतांश प्रकल्प भरण्याच्या मार्गावर आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून काही तालुक्यांत पावसाने उसंत घेतली आहे. पाचोरा, भडगाव, जामनेर, एरंडोल आदी तालुक्यांत दमदार पाऊस झाला आहे. गेल्या २४ तासांत सर्वांत जास्त ८४ मिलिमीटर तोंडापूर, ७० मिलिमीटर बहुळा, तर त्याखालोखाल अंजनी ३४, तसेच प्रत्येकी २० मिलिमीटर हिवरा, अग्नावती प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रासह अन्य परिसरात सरासरी २३८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे..DMIC Nashik Project : नाशिक होणार मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग? कोट्यवधींची गुंतवणूक येणार.गिरणा प्रकल्पात ९३.५५ टक्के साठा झाला आहे. हे धरण कोणत्याही क्षणी १०० टक्के भरण्याची शक्यता आहे. बोरी प्रकल्प ९० टक्के भरला आहे. बोरी, गिरणा प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने प्रकल्पातून पुराचे अतिरिक्त पाणी गिरणा नदीपात्रात सोडण्यात येईल. गिरणा, बोरी नदीकाठावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.- विनोद पाटील, कार्यकारी अभियंता, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.