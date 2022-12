Garbage in city : शहरातील कचऱ्यात 10 टक्के वाढ!; रात्रीची 20 ठिकाणी घंटागाडी सुरू

नाशिक : १ डिसेंबरपासून नवीन घंटागाडी नवीन ठेक्यात छोटे व मोठे गाड्या मिळून 397 घंटागाड्या विविध भागात फिरून कचरा संकलन करीत आहे. महापालिकेने व्यवसाय आस्थापनाच्या ठिकाणी रात्रीही घंटागाडी सुरू केल्याने दैनंदिन जमा होणाऱ्या कचऱ्यात सुमारे दहा टक्के वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले. (10 percent increase in garbage in city celanng work at 20 places at night Nashik News)

घंटागाडीच्या नव्या ठेक्यात लहान गाड्या वाढल्या आहेत. संख्या वाढल्यामुळे ज्या ठिकाणी आतापर्यंत घंटागाडी पोचत नव्हती, त्या ठिकाणीदेखील गाडी जात आहे. तर शहरातील सहा विभागात मिळून सुमारे २० ठिकाणी सायंकाळपासून रात्री बारापर्यंत घंटागाडी कचरा गोळा करीत आहे. महापालिकेने ३५६ कोटी मोजलेल्या नव्या घंटागाडीच्या उंचीवरूनदेखील नवा वाद आहे.

महिलांना खुर्ची लावून कचरा टाकावा लागतो म्हणून विविध राजकीय पक्षांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी घंटागाड्यांवर अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्याची तसेच ज्या घंटागाड्यांची उंची जास्त आहे, त्यांना पायऱ्या बसवण्याचीदेखील तयारी सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

