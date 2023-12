Nashik: जिल्ह्यात 10 हजार शिक्षक मतदार वाढले! नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघात 64 हजार 786 मतदारांची नोंदणी

नाशिक : ‘पैठणी’ दर्शनामुळे राज्यभर चर्चेत आलेल्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात यंदा दहा हजार मतदारांची वाढ झाली आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत १३ हजार ४३९ मतदारांची नोंद झाली होती.

२०२४ च्या निवडणुकीसाठी २३ हजार ६६८ शिक्षक मतदार राहणार आहेत. दरम्यान, प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती निकाली काढण्याची सोमवारी (ता. २५) अंतिम तारीख असून, शनिवारी (ता. ३०) अंतिम मतदारयादी जाहीर करण्यात येणार आहे. (10 thousand teacher voters increased in district Registration of 64 thousand 786 voters in Nashik Division Teacher Constituency political)