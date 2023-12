Nashik Citylinc News: शंभर बसमुळे सिटीलिंकवर आणखी बोजा! महापालिकेला किलोमीटरमागे 40 ते 42 रुपये तोटा

नाशिक : केंद्र सरकारकडून महापालिकेला शंभर नवीन बस प्राप्त होणार असल्या तरी या बसच्या माध्यमातून सिटीलिंक कंपनीच्या तोट्यात अधिक भर पडणार आहे.

बस ऑपरेटरला महापालिकेला किलोमीटरप्रमाणे पैसे देणे असल्याने अडचणीचे ठरणार आहे. (100 buses add more burden on Citylinc 40 to 42 rupees loss per kilometer to NMC Nashik News)