Nashik News : नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! १०० व्या साहित्य संमेलनाचे यजमानपद नाशिककडे येण्याचे संकेत

Move to Host 100th Marathi Literary Conference in Nashik : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर १०० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिकमध्ये आयोजित करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
नाशिक: मे १८७८ मध्ये सुरू झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला १०० वर्षांची ऐतिहासिक शतकी परंपरा पूर्ण होत असून, १०० वे साहित्य संमेलन कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आयोजित करण्यासाठी हालचाली वेग घेत आहेत. याबाबतचा औपचारिक प्रस्ताव येत्या सातारा साहित्य संमेलनात मांडण्यात येणार असून, तो मंजूर झाल्यास शतकी साहित्य संमेलन नाशिकला होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसे झाल्यास नाशिकला हा सन्मान चौथ्यांदा लाभणार आहे.

