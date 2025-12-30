Nashik News : नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! १०० व्या साहित्य संमेलनाचे यजमानपद नाशिककडे येण्याचे संकेत

नाशिक: मे १८७८ मध्ये सुरू झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला १०० वर्षांची ऐतिहासिक शतकी परंपरा पूर्ण होत असून, १०० वे साहित्य संमेलन कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आयोजित करण्यासाठी हालचाली वेग घेत आहेत. याबाबतचा औपचारिक प्रस्ताव येत्या सातारा साहित्य संमेलनात मांडण्यात येणार असून, तो मंजूर झाल्यास शतकी साहित्य संमेलन नाशिकला होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसे झाल्यास नाशिकला हा सन्मान चौथ्यांदा लाभणार आहे..यापूर्वी नाशिकमध्ये १९४२ मध्ये २७ वे, २००५ मध्ये ७८ वे आणि २०२१ मध्ये ९४ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यशस्वीरीत्या पार पडले आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याचे आयोजन भव्य स्वरूपात करण्याचा शासन व प्रशासनाचा मानस आहे. प्रयागराजच्या धर्तीवर होणाऱ्या या कुंभमेळ्यासाठी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सुमारे चार कोटी भाविक येण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे..जगातील सर्वांत मोठ्या धार्मिक व सांस्कृतिक मेळाव्यांपैकी एक असलेल्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने साहित्यिक, वैचारिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांची जोड मिळाल्यास नाशिकच्या साहित्यविश्वात मोठे चैतन्य निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..कुंभमेळ्याच्या विविध पैलूंवर आधारित साहित्यिक कार्यक्रम, परिसंवाद व उपक्रम राबविल्यास कुंभमेळ्याची व्यापक जनजागृती होण्यास मदत होणार असल्याने १०० वे साहित्य संमेलन नाशिकलाच व्हावे, यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे..‘मविप्र’ आयोजकत्वासाठी सज्जनाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने शंभराव्या साहित्य संमेलनाचा प्रस्ताव मांडल्यास आणि हे संमेलन नाशिकला झाल्यास मराठा विद्याप्रसारक समाज (मविप्र) आयोजकत्व स्वीकारण्यास तयार आहे, अशी स्पष्ट भूमिका ‘मविप्र’चे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी मांडली. .प्राधिकरणाने अधिकृत आमंत्रण द्यावे, हे संमेलन मोठ्या दिमाखात व दर्जेदार पद्धतीने आयोजित करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. साहित्य संमेलनांचा दीर्घ अनुभव असून, आगामी विश्व साहित्य संमेलनही ‘मविप्र’च आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. कुंभमेळा आणि शतकी साहित्य संमेलन यांची सांगड घातली गेल्यास नाशिक केवळ धार्मिकच नव्हे, तर साहित्यिक व सांस्कृतिक राजधानी म्हणूनही अधोरेखित होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..असा आहे साहित्य संमेलनाचा गौरवशाली इतिहासग्रंथप्रसाराला चालना देणे आणि साहित्यिक विचारविनिमयासाठी व्यासपीठ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी लोकहितवादींच्या सहकार्याने मे १८७८ मध्ये मराठी ग्रंथकारांना एकत्र आणण्याचा निर्णय घेतला. यासाठीचे आवाहन ‘ज्ञानप्रकाश’ (७ फेब्रुवारी १८७८)मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार ११ मे १८७८ ला पुण्यातील हिराबागेत मराठी ग्रंथकारांचे पहिले संमेलन भरले. .New Labour Code : आता कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताच मिळणार ग्रेच्युटी! नवीन कामगार कायद्यात नेमका काय बदल झाला? .यालाच पहिले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मानले जाते. या ऐतिहासिक संमेलनाचे अध्यक्षपद न्या. रानडे यांनी भूषविले होते. यानंतर ठराविक अंतराने साहित्य संमेलने होत गेली. ता. १ ते ४ जानेवारीदरम्यान सातारा येथे होणाऱ्या आगामी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील भूषविणार आहेत..नाशिकला २०२७ मध्ये कुंभमेळा होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक आयोजन सुरू आहे. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून १०० वे साहित्य संमेलन नाशिकला व्हावे, असा प्रस्ताव सातारा साहित्य संमेलनात मांडण्याची सूचना आहे. आम्ही त्यानुसार प्रस्ताव ठेवणार आहोत.- शेखर सिंह, विशेष आयुक्त, कुंभमेळा प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.