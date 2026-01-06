Marathi Sahitya Sammelan : नाशिकची संधी हुकली! शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुण्यातच रंगणार

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन नाशिकमध्ये व्हावे, यासाठी शहरातील सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले होते. मात्र साताऱ्यात झालेल्या नव्याण्णवाव्या साहित्य संमेलनात अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी शंभरावे संमेलन पुणे येथेच होणार असल्याची ठाम घोषणा केल्यानंतर नाशिकच्या साहित्यिक आकांक्षांना मोठा धक्का बसला आहे..इ. स. १८७८ मध्ये पुण्यात पहिले ग्रंथकार संमेलन भरले होते. त्या ऐतिहासिक सुरवातीला शंभरावे संमेलन पुण्यातच घेऊन साहित्यवर्तुळ ‘पूर्ण’ करण्याचा संकेत साताऱ्यातील संमेलनात स्पष्टपणे देण्यात आला. परिणामी इतर शहरांकडून आलेल्या प्रस्तावांचा विचार होणार नसल्याचे जाहीर झाले आणि कुंभमेळ्याच्या काळात नाशिकमध्ये शंभरावे संमेलन होण्याचे स्वप्न अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले. .नाशिकमध्ये यापूर्वी तीन वेळा साहित्य संमेलनांचे आयोजन झाले आहे. सिंहस्थ- कुंभमेळ्यानिमित्ताने कोट्यवधी भाविक नाशिकमध्ये येणार असल्याने शंभरावे संमेलन आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने ऐतिहासिक ठरले असते. याच उद्देशाने कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या उपस्थितीत शहरातील साहित्य, शिक्षण, कला व पत्रकारिता क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत सविस्तर चर्चा झाली होती. मराठा विद्या प्रसारक संस्था यांनी आयोजकपद स्वीकारण्याची तयारीही दर्शवली होती. मात्र पुण्याच्या घोषणेमुळे हा सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरला..Solapur News: सोलापुरातील ६५ हजार भक्त झाले पोरके; अहमदाबादमध्ये पहिल्या महिला महामंडलेश्वर माँ गीता भारती यांचे महानिर्वाण! .विश्व मराठी संमेलनावर टांगती तलवारचौथे विश्व मराठी संमेलन नाशिकमध्ये मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या प्रांगणात होणार आहे. मात्र महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे डिसेंबर २६, २७ आणि २८ रोजी होणारे संमेलन पुढे ढकलावे लागले. त्यानंतर जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संमेलन होईल, असे राज्य मराठी विकास संस्थेकडून सांगण्यात आले होते. परंतु महानगरपालिका निवडणुकांनंतर लगेचच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास, विश्व मराठी संमेलनाचे नियोजन पुन्हा एकदा कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शंभरावे संमेलन हातातून गेले असताना किमान विश्व मराठी संमेलन तरी नाशिकमध्ये ठामपणे व्हावे, अशी आक्रमक अपेक्षा साहित्यप्रेमी व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.