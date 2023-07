By

SSC HSC Supplementary Examination : इयत्ता दहावी, बारावीची पुरवणी परीक्षा येत्‍या जुलै-ऑगस्‍टमध्ये होणार असून, विद्यार्थ्यांना येत्‍या बुधवारी (ता. ५) प्रवेशपत्र उपलब्‍ध करुन दिले जाणार आहे.

यासंदर्भात राज्‍य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शाळा, महाविद्यालयांसाठी जारी केलेल्या सुचनापत्रात म्हटल्याप्रमाणे पुरवणी परीक्षांसाठी प्रवेशपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने मंडळाच्‍या संकेतस्‍थळावर बुधवारी सकाळी अकरापासून स्‍कूल, कॉलेज लॉगइन येथून डाउनलोड करता येतील. (10th 12th Supplementary Examination hall tickets will be available tomorrow nashik)

तांत्रिक अडचण उद्‌भवल्‍यास शाळा, महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा. ऑनलाइन प्रवेशपत्रे प्रिंट करुन विद्यार्थ्यांना ते मोफत देण्याच्‍या सूचना दिलेल्‍या आहेत. प्रवेशपत्राच्‍या प्रिंटवर मुख्याध्यापक, प्राचार्यांचा शिक्‍का व स्‍वाक्षरी असावा. विषय किंवा माध्यम यांमध्ये बदल असल्यास शाळा, महाविद्यालयांनी विभागीय मंडळात समक्ष जाऊन दुरस्ती करावी.

प्रवेशपत्रावरील फोटो, स्‍वाक्षरी, विद्यार्थ्याचे नाव याबाबतच्‍या दुरुस्‍त्‍या शाळा, महाविद्यालयाच्‍या स्‍तरावर करुन त्‍याची प्रत विभागीय मंडळाकडे सादर करण्याच्‍या सूचना दिलेल्‍या आहेत.