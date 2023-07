Nashik Ration Shop: नाशिकमध्ये 11 नवीन रेशन दुकाने होणार

Nashik Ration Shop : तालुक्यात रद्द असलेले, राजीनामा दिलेले व विविध कारणांमुळे बंद केलेल्या अकरा रेशन दुकानांचे परवाने मंजूर करण्यात आले असून, नागरिकांकडून नवीन रास्तभाव दुकानांना परवाने घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. (11 new ration shops will be established in Nashik)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जाहिरनामा क्षेत्रातील पंचायत, ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचतगट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा सार्वजनिक न्यास इत्यादी नवीन रास्तभाव परवाना मिळविणेसाठी पात्र आहेत.

प्रस्तावित रास्तभाव दुकान कार्यक्षेत्रातील यादी, नियम, अटी-शर्तींसह सविस्तर जाहिरनाम्याची प्रत तहसील कार्यालय नाशिक, जिल्हा पुरवठा कार्यालय, नाशिक तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत https://nashik.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

तालुक्यातील एकलहरे- तीन, गंगापूर- एक, मखमलाबाद- तीन, विंचूरगवळी- एक, मातोरी- एक, पाथर्डी- एक, बेलतगव्हाण- एक याप्रमाणे अकरा रेशन दुकानांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.