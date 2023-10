NMC News: शहरात 16 पर्यटनस्थळे विकसित होणार! प्रकल्पांची किंमत 65 कोटी

Nashik News : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आराखडा तयार करताना त्यात पर्यटनाचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जात असून, शहरातील सोळा स्थळे पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित केले जाणार आहे.

पर्यटन आराखडा अंतिम झाला नसला तरी प्रकल्पांची किंमत जवळपास ६५ कोटी रुपयांपर्यंत पोचली आहे. थीम पार्क, फेरी व ‘रोप-वे’ याचा पर्यटन आराखड्यात समावेश आहे. (16 tourist spots will be developed in city 65 crores worth of projects Nashik News)

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ मध्ये होत असून, त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. तयारीमध्ये प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून निधीची मागणी केली जाणार आहे.

निधीसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेने ४३ विभागांना सिंहस्थासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार जवळपास तीन हजार कोटींच्या वर आराखडा पोचला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला आठ दिवसांची नव्याने मुदत देत अंतिम आराखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.

सिंहस्थाच्या आराखड्यात पर्यटन आराखड्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पर्यटन आराखड्यात शहरातील सोळा पर्यटनस्थळांचा विकास केला जाणार आहे.

भाविकांबरोबरच नाशिककरांना कायमस्वरूपी या पर्यटनस्थळांच्या माध्यमातून उत्पन्न व मनोरंजनाचे साधने उपलब्ध होणार आहे. जवळपास साडेसातशे कोटींचा आराखडा असून, आराखडा अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे.

थीम पार्क, जेटी अन्‌ रोप-वे

पर्यटन आराखड्यात थीम पार्क प्रस्तावित आहे. एक थीम घेऊन त्यावर आधारित उद्यानाची निर्मिती, तसेच गोदावरी नदीपात्रात जेटी व बोटिंग चालविणे तसेच रोप-वेची संकल्पना आहे. निधी मिळाल्यानंतरच संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्या जाणार आहेत.

असा आहे आराखडा (कंसात अंदाजित रक्कम लाखात)

- सोमेश्वर धबधबा (२. ९७)

- महादेव मंदिर (९६ लाख)

- नवशा गणपती मंदिर विकास (१.५२)

- बापू पार्क (११.०९)

- गोदापार्क (उजवी बाजू)- (१९.१२)

- कुसुमाग्रज उद्यान (७५)

- पंचवटी (५.००)

- नवी भाजी बाजार (२.३५)

- कपिला संगम (५.८७)

- वाघाडी- नाग चौक वॉटर फॉल (२.९२)

- नंदिनी-गोदावरी संगम (३.९२)

- समर्थ रामदास स्वामी मठ विकास (१.७०)

- दशरथ घाट, नांदूर (४.४१)

- फेरी- (४.००)

- रोप-वे (७.००)

- थीम पार्क (३.००)