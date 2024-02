Nashik Accident Cases: वर्षभरात शहरात रस्ते अपघातांत 194 बळी; सर्वाधिक मृत्यू दुचाकीस्वारांचे

नाशिक : गेल्या वर्षभरामध्ये शहर आयुक्तालयाच्या हद्दीमध्ये शहरात रस्ता अपघातांचे ४७३ गुन्हे घडले आहेत. यात गेल्या १२ महिन्यातील या अपघातांत १९४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. वाढते अपघात चिंतेची बाब असून, वाहतूक नियमांचे उल्लंघनामुळेच वाहनचालकांचा हकनाक बळी जातो आहे.

शहरातील प्रशस्त रस्ते विकास दर्शवीत असला तरी, दुसरीकडे भरधाव वेगातील वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांनी तेच रस्ते रक्तरंजित होत आहेत, हे मात्र दुर्दैव.

दरम्यान, रस्ता वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक शाखेकडून बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईसह वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी समुपदेशनही केले जात आहे. (194 killed in road accidents in city during year Bike riders highest number of deaths Nashik News)