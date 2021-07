नाशिक : महिनाभरात डेंगीचे १९५, चिकूनगुनियाचे १८५ रुग्ण

नाशिक : कोरोनातून सावरत नाही तोच शहरवासीयांना डेंगी व चिकूनगुनियाच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. जुलै महिन्यात या दोन्ही आजारांचा प्रादुर्भाव वाढला असून, डेंगीचे १९५, तर चिकूनगुनियाचे १८५ रुग्ण शहरात आढळले. (195 dengue and 185 chikungunya patients were found in Nashik city In a month)

कोरोनानंतर शहरात डेंगी व चिकूनगुनियाच्या रुग्णांची संख्या आढळून येत आहे. जानेवारी ते जूनअखेरपर्यंत शहरात डेंगीचे ८१ रुग्ण होते. जुलै महिन्यात जुलै महिन्यात १९५ नवे रुग्ण आढळले असून, एकूण रुग्णसंख्या २६६ वर पोचली आहे. जूनपर्यंत चिकूनगुनियाचे ८५ रुग्ण होते. जुलै महिन्यात १८५ रुग्ण आढळून आल्याने २९५ वर रुग्ण संख्या पोचली आहे. सध्या शहरात पावसाची रिपरिप सुरू असल्याने पाण्याचे डबके साचले आहे. त्यामुळे या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचा दावा वैद्यकीय विभागाकडून करण्यात आला आहे. सिडकोतील दत्तनगर व सातपूरमधील श्रमिकनगर, गंगापूर गाव या भागात रुग्णांची संख्या अधिक आहे. शहरात कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव वाढ असताना जंतुनाशक औषधे व धूर फवारणी होत नसल्याने आजारांना निमंत्रण मिळतं आहे.

