नाशिक : त्र्यंबक तालुक्यात रोखले 2 बालविवाह

नाशिक : त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील टाके हर्ष व वावी हर्ष या दोन गावात दोन मुलींचा बालविवाह (Child Marriage) जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने (Women and Child Welfare Department of Zilla Parishad) रोखला. (2 child marriages stopped in Trimbak taluka Nashik News)

वावीहर्ष येथील ग्रामसेवक किसन राठोड अंगणवाडी सेविका संगीता किर्वे यांनी गावातील बालविवाह होणाऱ्या कुटुंबात जाऊन संबंधित मुलगी व तिचे पालक यांची समजूत काढली त्याचबरोबर टाकेहर्ष या गावातील ग्रामसेवक विजय आहिरे यांनी गावातील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या घरी जाऊन समुपदेशन (Counseling) केले आणि विवाह थांबवला. टाकेहर्ष अंगणवाडी सेविका अनिता कर्पे, पोलिस प्रशासनाच्या वतीने गोविंद सदगीर, श्री. केदारे उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभाग व युनिसेफची एकत्रित बैठक रावसाहेब थोरात सभागृहात काही दिवसांपूर्वी झाली होती. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (Leena Bansod) यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी यंत्रणेतील सर्व घटकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले होते.

लगोलग दुसऱ्या दिवशी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी भारती गेजगे यांना रात्री ११ वाजता वावीहर्ष या गावात एका १७ वर्षीय मुलीचा बालविवाह होणार असल्याची माहिती मिळाली होती, त्याचबरोबर टाकेहर्ष येथे एका १६ वर्षीय मुलीचा बालविवाह होणार अशी माहिती मिळाली हे दोन्ही बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित दोन्ही गावातील ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पोलिस प्रशासन यांना संपर्क करून घटनास्थळी भेट देत कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

