NMC News : श्वान निर्बीजीकरणासाठी 2 ठेकेदार! महासभेवर जादा विषयात प्रस्ताव मंजूर

नाशिक : ॲनिमल वेल्फेअर बोर्डाचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने श्वान निर्बीजीकरण ठेका रद्द केल्यानंतर १ कोटी रुपये खर्च करून नवीन ठेका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिक रोड व पंचवटी विभागासाठी एक तर सिडको, सातपूर, पूर्व व पश्चिम विभागासाठी दुसरा स्वतंत्र ठेकेदार यासाठी नियुक्त केला जाणार आहे.