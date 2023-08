Nashik Crime: आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या दोघांना 2 दिवस कोठडी

By

Nashik Crime : शहा (ता. सिन्नर) येथील वैष्णवी जाधव या दहावीत शिकणाऱ्या मुलीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या दोघांना सिन्नर न्यायालयाने दोन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

तर याच गुन्ह्यातील विधी संसर्गित अल्पवयीन संशयिताला न्यायालयीन निर्देशानुसार त्याच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्याच्यावर बाल न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार आहे. (2 days custody for two who incited suicide Nashik Crime)

वैभव विलास गोराणे, अंकुश शिवाजी धुळसुंदर व आणखी एका अल्पवयीन मुलाच्या नावाचा उल्लेख वैष्णवीने सुसाईड नोट मध्ये केला होता. या तिघांकडून आपल्याला व कुटुंबियांना त्रास होत असल्याचे तसेच त्यांच्याकडून शाळेतील अन्य मुलींना देखील छेडछाड करून नेहमीच त्रास देण्यात येत असल्याचे वैष्णवीने नमूद केले होते.

तिच्या वडिलांच्या फिर्यादीनुसार वावी पोलीस ठाण्यात वरील तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वैभव गोराणे, अंकुश धुळसुंदर या दोघांना सिन्नर न्यायालयाने दोन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

तर तिसरा संशयित अल्पवयीन असल्याने त्याचे विरुद्ध बाल न्यायालयात खटला चालवला जाणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाने त्याचा ताबा त्याच्या पालकांकडे देण्यात आला. न्यायालय सांगेल त्या त्या वेळी त्यास न्यायालयासमोर हजर करणे त्याच्या पालकांना बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी यांनी छेडछाडीचे प्रकार होत असल्यास त्याची माहिती आपल्या शाळेत मुख्याध्यापकांना, घरी पालकांना द्यावी. आपत्कालीन परिस्थिती पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन वावीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांनी केले आहे.

शाळा महाविद्यालयांच्या परिसरात टवाळकी करणाऱ्यांचा योग्य पद्धतीने बंदोबस्त केला जाईल. गावातील नागरिकांनी देखील आपल्या आजूबाजूला विद्यार्थी विद्यार्थिनी असुरक्षित असणार नाही याची काळजी घ्यावी. असेही श्री लोखंडे यांनी म्हटले आहे.