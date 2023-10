येवला : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून येवला मतदारसंघातील १० साठवण बंधाऱ्यांच्या दुरस्तीसाठी २ कोटी ४९ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीमुळे येवला मतदारसंघातील सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होणार आहे. (2 half crore approved for repair of 10 dams Driven by efforts of Minister Chhagan Bhujbal Nashik News)

मतदारसंघात सिंचनाच्या अनेक योजनांची कामे सुरू असून, सिंचन क्षेत्रात अधिकाधिक वाढ करण्यासाठी मंत्री भुजबळ यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून येवला व निफाड तालुक्यातील एकूण १० बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी २ कोटी ४९ लक्ष रुपये निधी मंजूर झाला आहे.

लवकरच या कामांना सुरवात होणार आहे. हडप सावरगाव (ता. येवला) येथे पाझर तलाव दुरुस्ती करण्यासाठी ४३ लक्ष, मानोरी येथील सिमेंट कॉंक्रिट बंधारा दुरस्तीसाठी १८ लक्ष, विखरणी येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ३५ लक्ष,

नेऊरगाव येथील पाझर तलाव दुरस्तीसाठी ३० लक्ष, कोळगाव २ येथील पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४० लक्ष, एरंडगाव येथील सिमेंट बंधारा दुरस्तीसाठी १० लक्ष, बाभूळगाव येथील सिमेंट कॉंक्रिट बंधारा दुरस्तीसाठी १३ लक्ष,

अंदरसूल येथील बंधारा दुरुस्तीसाठी १० लक्ष, तर निफाड तालुक्यातील थेटाळे येथील आनंद सागर पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी ४० लक्ष, विंचूर (ता. निफाड) येथील सोनवणे वस्ती येथे सिमेंट कॉंक्रिट बंधारा दुरुस्तीसाठी १० लक्ष रुपये मंजूर झाले आहेत.