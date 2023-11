Nashik Crime: सराफ बाजारात तपासासाठी आणलेले संशयित बेड्यांमधून हात सोडवून फरारी

Nashik Crime : महाड पोलिसांनी नाशिकच्या सराफ बाजारात तपासासाठी आणलेल्या जबरी चोरीच्या गुन्ह्यातील दोन संशयितांनी बेड्यांमधून हात सोडून घेत पळ काढल्याची घटना बुधवारी (ता. १५) गंगाघाटावरील खंडेराव मंदिरासमोरील पार्किंगमध्ये घडली.

या घटनेने महाड पोलिसांसह पंचवटी पोलिसांची धावपळ उडाली. मात्र, पळून गेलेले संशयित हाती न लागल्याने पंचवटी पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (2 suspects who were bought for investigation in Saraf Bazar absconded nashik crime news )

राहुल कांतराज पवार (वय १९, रा. मौजे डोमेगाव, ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर), योगेश नबीलाल काळे, (२८, रा. कुंबरगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे) अशी संशयितांची नावे आहेत. दोन संशयित जबरी चोरीच्या गंभीर गुन्ह्यातील आहेत. योगेश काळे यास चांदवड न्यायालयाच्या परवानगीने नाशिक रोडच्या मध्यवर्ती कारागृहातून ताब्यात घेतले होते.

त्याच्यावर महाड शहर पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी राहुल पवारला अटक केली होती. तपासात राहुलने योगेश काळे या मित्रासह गुन्हा केल्याची कबुली दिली. काळे हा मनमाड पोलिसांत दाखल गुन्ह्यात अटक होऊन न्यायालयीन कोठडीत होता.

आरोपींनी नाशिक येथील सराफ बाजारातील एका सोने व्यापाऱ्याकडे चोरीचे दागिने विकल्याची माहिती समोर आल्याने महाड पोलिस तपासासाठी नाशिकला आले होते. पोलिसांनी योगेश काळे यास मध्यवर्ती कारागृहातून ताब्यात घेतले. योगेश व राहुल यांना घेऊन पोलिस पथक चारचाकी (एमएच ०६ बीएम ६६५४) वाहनाने गोदाघाटावरील गौरी पटांगण येथे आले.

त्या वेळी गाडीच्या मागच्या सीटवर बसलेल्या दोघांना चौकशीसाठी सराफ बाजारात घेऊन जाताना पोलिस नाईक गोतपगार यांची नजर चुकवून दोघांनी हातातील बेड्या सोडवून वाहनातून खाली उतरून पळ काढला. गोतपगार यांनी पाठलाग केला; परंतु दोघेही हाती लागले नाहीत. गोतपगार यांनी सराफ बाजारात गेलेल्या पोलिस पथकाला माहिती देऊन घटनास्थळी बोलावले. त्यानंतर गोदाघाट, नाशिक रोड रेल्वेस्थानक परिसरात त्यांचा शोध घेतला. मात्र, ते मिळून आले नाहीत.