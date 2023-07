By

Nashik Bribe Crime : जमीन खरेदी केल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नावनोंदणी करण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी त्र्यंबकेश्‍वरचा तलाठी व कोतवालाला रंगेहाथ अटक करण्यात आली.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सदरची कारवाई बुधवारी (ता. ५) केली. (2 thousand bribe demanded for enrollment on Saturday Trimbakeshwar Talathi Kotwala arrested red handed by acb Nashik bribe Crime)

तलाठी संतोष शशिकांत जोशी (47, रा. त्र्यंबकेश्वर), कोतवाल रतन सोनाजी भालेराव (51) असे लाचखोरांचे नाव आहे. ३८ वर्षीय तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, त्यांनी जमीन खरेदी केली होती.

जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नावनोंदणी करून दिल्याच्या मोबदल्यात लाचखोर तलाठी जोशी व कोतवाल भालेराव यांनी दोन हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. याप्रकरणी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता, पथकाने पडताळणी केल्यानंतर बुधवारी (ता.५) सापळा रचला.

त्यानुसार तलाठी कार्यालयात लाचखोरांनी पंचासमक्ष लाचेची रक्कम स्वीकारल्याने दबा धरून असलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने दोघांना रंगेहाथ अटक केली. याप्रकरणी त्र्यंबकेश्‍वर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरची कारवाई लाचलुचपतच्या अधीक्षक शर्मिष्ठा वालावलकर, अपर अधीक्षक माधव रेड्डी, उपअधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक मीरा आदमाने, प्रवीण महाजन, नितीन कराड, प्रमोद चव्हाणके, संतोष गांगुर्डे यांच्या पथकाने कारवाई केली.