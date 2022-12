नाशिक : अल्पवयीन पीडितेला प्रेमसंबंध उघड करण्याची धमकी देत तब्बल नऊ महिने अत्याचार व मोबाईलमध्ये व्हिडिओ शुटिंग करून ब्लॅकमेल करणाऱ्या नराधमाला अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २० वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. संतोष भाऊसाहेब टिळे (२८, रा. चौधरी बिल्डर्सजवळ, पळसे, नाशिकरोड) असे आरोपीचे नाव असून, ही घटना २०१७ मध्ये घडली होती. (20 years hard labor for one in case of blackmail torture Nashik Latest Crime News)

पीडितेचे दुसऱ्या मुलाशी प्रेमसंबंध होते. ही बाब उघड करण्याची धमकी देत, संतोषने एप्रिल २०१७ मध्ये पीडिता दुपारी एकटीच घरी असताना तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर संतोषने तिच्यावर पाथर्डी फाटा येथील सेलिब्रेशन लॉज, चेहेडी पंपीग, संगमेश्वरनगर, वाह नाशिक लॉज, त्र्यंबकेश्वर व पीडितेच्या घरी तब्बल नऊ महिने लैंगिक अत्याचार केले. यावेळी संतोषने मोबाईलमध्ये अत्याचाराचे व्हिडीओ शुटींग केले. हेच व्हिडीओ व अर्धनग्न फोटो इतरांना दाखविण्याची तसेच इंटरनेटवर अपलोड करण्याची धमकी देत तिला मारहाण करून लैंगिक अत्याचार केले.

पिडितेने नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात संतोषविरोधात फिर्याद दिली होती. नाशिक रोडचे तत्कालिन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूरज बिजली यांनी गुन्ह्याचा तपास करुन आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. सरकार पक्षातर्फे वकील दीपशिखा भिडे यांनी साक्षीदार तपासले. अतिरिक्त सत्र न्या. मृदुला भाटीया यांनी साक्ष, फिर्याद व पुराव्यांच्या आधारे संतोष यास २० वर्षे सश्रम कारावास व २० हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

