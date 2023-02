Melghat Bird Survey : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पहिल्या पक्षीगणनेमध्ये 210 प्रजातींची नोंद!

By

नाशिक : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पहिल्या पक्षीगणनेत पक्ष्यांच्या २१० प्रजातींची नोंद झाली आहे. मेळघाटच्या यादीत यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या सुमारे दहा प्रजातींचे पक्षी पहिल्यांदा नोंदविण्यात आले आहेत. (210 species recorded in first bird survey in Melghat Tiger Reserve nashik news)

त्यामुळे मेळघाटातील पक्ष्यांच्या प्रजातींची संख्या तीनशेहून अधिक झाली आहे.

पक्षीगणना मोहिमेत महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिसा, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ व जम्मू-काश्मीर आदी दहा राज्यांतील एकूण ६० पक्षी अभ्यासक सहभागी झाले होते.

अकोट वन्यजीव विभागातील शहानूर इथून पक्षीगणनेला सुरवात झाली. प्रत्येकी दोन निरीक्षक याप्रमाणे ३० पथके मेळघाटातील चार विभागांत विविध ठिकाणी रवाना झाली.

यापूर्वी नोंद झालेल्या २९४ पक्षी प्रजातीपैकी सुमारे २१३ या अभ्यासातून या पक्ष्यांची संख्या व काही पक्षी प्रजातींची सद्यःस्थिती समजण्यास मदत होणार आहे.

