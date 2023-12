Nashik News: अन्नत्याग आंदोलनातील 25 कर्मचारी अत्यवस्थ; वन कर्मचाऱ्यांवर कारवाईच्या नावाने प्रशासनाचे दबावतंत्र

नाशिक : राज्यात कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या वनविकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळावा, या मागणीसाठी शुक्रवार (ता.१) पासून सुरु असलेल्या अन्नत्याग आंदोलनातील सुमारे २५ कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खालावली.

त्यांच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.