ZP Teacher Transfer: जिल्ह्यातील 270 शिक्षकांना बदल्यांपासून तूर्त अभय

ZP Teacher Transfer : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांच्या जागा रिक्त न ठेवण्याचे आदेश असल्यामुळे बदली प्रक्रियेतील टप्पा सहा अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील २७० शिक्षकांची झालेली बदली प्रक्रियेला न्यायालयाने ७ जून पर्यंत स्थगिती दिली आहे.

त्यामुळे या २७० शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यापासून तूर्त अभय मिळाले आहे. या शिक्षकांना पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यमुक्त करता येणार नसले तरी, इतर बदली झालेल्या शिक्षकांना दिलेल्या शासन आदेशाप्रमाणे १५ मेपासून कार्यमुक्त करण्याची प्रक्रीया सुरू होणार आहे. (270 teachers in district currently protected from transfers nashik news)

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून यंदा जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हातंर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. २८ जानेवारीला बदल्यांचा पाचवा शेवटचा टप्पा संपला.

यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील एक हजार ९२८ शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. त्यांची यादी प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली आहे. त्यात संवर्ग एक मधील ३४८ शिक्षक, संवर्ग दोनमधील २०१, संवर्ग ३ मधील २२३, संवर्ग चार बदलीपात्र मधील ७९७,

संवर्ग पाच विस्थापित मधील ६ तर, संवर्ग सहा अवघड क्षेत्रातील ३२७ शिक्षकांचा यात समावेश आहे. बदली प्रक्रियेत पात्र नसतानाही सर्वसाधारण क्षेत्रातून ३२७ शिक्षकांची अवघड क्षेत्रात बदली करण्यात आली.

या बदल्यांना शिक्षकांनी विरोध दर्शवीत, बदल्या नको असे साकडे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांना घातले होते. तसेच, संबंधित खात्यांतील सचिवांकडे देखील तक्रार केली होती. बदली झालेल्या ३२७ शिक्षकांपैकी २७० शिक्षकांनी या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली.

यावर गत काही दिवसांपासून न्यायालयात सुनावणी प्रक्रीया सुरू आहे. यात, जिल्हातंर्गत बदल्यांमधील ज्या शिक्षकांच्या बदल्यांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्या शिक्षकांना सध्या तरी, कार्यमुक्त करू नये असे आदेश ग्रामविकास विभागाने बजावले आहे.

त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेमधील अवघड क्षेत्रातील २७० शिक्षकांना कार्यमुक्त करता येणार नसल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावयाचे नसले तरी, इतर शिक्षकांना आदेशानुसार १५ मे पासून कार्यमुक्त करण्यास सुरवात केली जाणार आहे. या शिक्षकांना ३१ मे पर्यंत बदली झालेल्या ठिकाणी हजर व्हावे लागणार आहे.