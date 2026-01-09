नाशिक

Nashik Literary Meet : २७व्या अखिल भारतीय मराठी-ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात आशा, संवाद आणि सत्याचा सूर!

Marathi Christian Literature Conference : नाशिक येथे झालेल्या २७व्या अखिल भारतीय मराठी-ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाने साहित्याच्या माध्यमातून आशा, संवाद आणि सत्याचा प्रभावी संदेश दिला. सायमन मार्टिन यांच्या अध्यक्षीय भाषणातून समाजातील अस्वस्थतेवर विचारमंथन घडले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक : नाशिकमध्ये ९, १० आणि ११ जानेवारी २०२६ रोजी होत असलेल्या २७व्या अखिल भारतीय मराठी-ख्रिस्ती साहित्य संमेलनात साहित्य, श्रद्धा, संस्कृती आणि समाज यांचा सखोल संवाद घडला. या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून वसई येथील ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत सायमन मार्टिन यांनी अध्यक्षीय भाषणातून उपस्थितांना विचारप्रवृत्त केले.

