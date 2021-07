नाशिक : सिडको भागात टोळक्याकडून तिघांवर धारदार शस्त्राने वार

सिडको (नाशिक) : मागील भांडणाची कुरापत काढत दहा ते पंधरा जणांच्या टोळक्याने तिघांवर धारदार शस्त्राने वार करून जखमी केल्याचा प्रकार सोमवारी (ता.२६) रात्री बडदेनगर ते पाटीलनगर रस्त्या दरम्यान घडला. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. इतरांचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक कुमार चौधरी यांनी दिली. (3 people were attacked with sharp weapons by a mob in CIDCO area)

सोमवारी रात्री देवचंद केदारे व संतोष मंडलिक हे घरी जात असताना दर्शन दोंदे, सनी बच्छाव, प्रशिक अंडागळे, अक्षय कारंजे, पवन वायाळ, रोशन जाधव, आशीर्वाद डगळे, देवराम पोल, गणेश खांडवे, जितेंद्र चौधरी ऊर्फ छोट्या काळ्या, मॉटी दळवी, शंतनू भोर, ललित कदम यांनी केदारे, मंडलिक व दीपक पारधी यांना अडवले. मागील भांडणाची कुरापत काढून शिवीगाळ केली. लाकडी दंडुके, तसेच धारदार शस्त्राने मारहाण केली. मारहाणीत देवचंद केदारे यांच्या पोटावर, छातीवर, मांडीवर धारदार शस्त्राने वार केले. सनी बच्छाव यांनी संतोष मंडलिक यांच्या छातीवर, पाठीवर कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले. या वेळी आरडाओरडा झाल्याने संशयितांनी अंधाराचा फायदा घेत तेथून पळ काढला. जखमी देवचंद केदारे यांच्यासह त्यांचे मित्रावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. पुढील तपास सहायक निरीक्षक श्री. कोल्हे करीत आहे.

