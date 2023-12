Nashik Electricity Theft: वीजचोरी करणाऱ्यांना महावितरणचा दणका; 15 लाखांची वीजचोरी उघड

Nashik Electricity Theft : शहरातील वीजचोरी प्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तिघे व भद्रकालीतील एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वीजचोरी करणाऱ्यांनी १५ लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे महावितरण वीज कंपनीने दिलेल्या तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. महावितरणच्या या कारवाईने वीजचोरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. (4 cases have been registered by Mahavitaran against thieves stealing electricity nashik news)